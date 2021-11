Saint-Lô. Vers une réouverture des terrasses entre mi-mai et mi-juin ?

Mercredi 31 mars, lors de son allocution, Emmanuel Macron a évoqué la réouverture des lieux de culture et des restaurants. Le président de la République a évoqué un calendrier, avec une ouverture des terrasses entre la mi-mai et la mi-juin. Même si certains s'accrochent à cet espoir, la prudence est forte du côté des professionnels. C'est le cas de François Lebeurrier, qui emploie 19 salariés, dont cinq apprentis, dans son établissement Ô Commerce à Saint-Lô, tous au chômage partiel : "Ce n'est pas du défaitisme, mais du ras-le-bol."

François Lebeurrier Impossible de lire le son.

C'est aussi le cas pour Mickaël Marion, chef étoilé du restaurant Intuition et de la brasserie Les Capucines à Saint-Lô, qui emploie 20 salariés et qui fait de la vente à emporter. Le restaurateur garde une certaine réserve quant aux dates annoncées par le chef de l'Etat : "Je mets un grand point d'interrogation sur les distances et les gestes barrières."

Mickaël Marion Impossible de lire le son.

Les bars et restaurants sont fermés depuis novembre dernier, après une première fermeture lors du premier confinement il y a un an.