Bayeux. Covid-19 : le centre de vaccination déménage à la salle Saint-Laurent

Ce jeudi 1er avril, le centre de vaccination de Bayeux déménage et s'installe à la salle Saint-Laurent. Une décision prise par la municipalité pour apporter son soutien au centre hospitalier Aunay-Bayeux. Les personnes éligibles à la vaccination doivent prendre rendez-vous via Doctolib, par téléphone au 02 79 46 11 56 de 8 heures à 18 heures tous les jours ou au 02 31 51 39 20, du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 h 30, ou encore par mail à vaccination@mairie-bayeux.fr.