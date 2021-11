Normandie. Écoles fermées, déplacements limités : ce qu'il faut retenir du discours d'Emmanuel Macron

Il n'avait pas pris la parole depuis le mois de novembre, pour annoncer la fin du deuxième confinement. Le mercredi 31 mars, c'est avec de plus sombres nouvelles que le président de la République s'est exprimé dans une allocution télévisée à 20 heures, alors que l'épidémie de Covid-19 flambe dans l'ensemble du pays. Cette fois, toute la Normandie est concernée de manière égale puisque toute la France sera soumise aux mêmes restrictions.

Trois semaines sans écoles

L'annonce la plus marquante d'Emmanuel Macron concerne certainement les écoles, maintenues ouvertes jusqu'à présent, et qui fermeront toutes leurs portes au soir du vendredi 2 avril. Pour tous les niveaux, de la crèche au lycée, des cours en distanciel vont être instaurés avant une période de vacances communes à tout le pays pour une durée de deux semaines, à partir du vendredi 12 avril. Les élèves de maternelle et de primaire reprendront le chemin de l'école le lundi 26 avril. Après une nouvelle semaine de cours à distance, les collégiens et lycéens retourneront, eux, en cours à partir du lundi 3 mai. Pour les parents qui ne peuvent pas télétravailler, Emmanuel Macron a assuré "qu'ils auront le droit au chômage partiel".

Parmi les autres mesures annoncées, la liste des commerces fermés dans l'Eure et la Seine-Maritime depuis 15 jours s'appliquera à partir de ce week-end à l'Orne, La Manche et le Calvados. Sans préciser d'éventuelles mesures de contrôle, le président a aussi appelé au "télétravail systématique" et a précisé que les déplacements inter-régionaux seront interdits à partir du lundi 5 avril, sauf en cas de motif impérieux.

Pour ce qui est d'un retour des attestations de déplacement, elles ne seront nécessaires qu'au-delà de 10 km de son domicile. Dans son allocution, le président de la République a indiqué qu'il faisait confiance aux Français pour respecter les règles, mais il a demandé un renforcement des contrôles pour les rassemblements.

Emmanuel Macron l'a indiqué dès le début de son discours : il en appelle "à la mobilisation de chacun pour ce mois d'avril où beaucoup se joue".