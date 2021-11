Lisieux. Un ascenseur inauguré à la basilique Sainte-Thérèse

Le projet initié en 1926 voit enfin le jour. Un ascenseur a été installé et inauguré dans la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux dimanche 28 mars, à l'occasion de la Messe des Rameaux. Les premiers plans de l'édifice indiquent qu'un espace avait été réservé pour l'ascenseur dans la tour nord, près des marches principales du lieu. "Avec un dénivelé de 35 mètres, il monte à 60 mètres de hauteur et permet d'atteindre différents lieux, notamment pour les personnes à mobilité réduite", se réjouit le père Olivier Ruffray, recteur de la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux. L'ascenseur peut désormais être utilisé depuis l'esplanade de la basilique pour descendre à la crypte et aux parties inférieures du lieu saint, mais aussi pour monter vers le dôme et vers deux autres niveaux qui offrent une vue imprenable sur la ville et ses alentours.

Un projet financé par les dons des fidèles

900 000 euros ont été nécessaires pour les travaux. Un projet uniquement financé par les dons des fidèles. "J'ai une pensée pour tous mes prédécesseurs. Cela nous permet d'aborder sereinement le XXIe siècle", conclut le religieux.