Basket (Nationale 1 Masculine). Caen bat Boulogne-sur-Mer et tient le cap

Quatre jours après une victoire qui a mis du temps à se dessiner face au Pôle France (66-52), les joueurs de Fabrice Courcier pouvaient maintenir leurs espoirs de montée en Pro B, malgré la large victoire de Saint-Vallier à Besançon (77-105) quelques minutes avant. Opposés mardi 30 mars à Boulogne-sur-Mer, que le CBC avait facilement battu onze jours avant (72-52), Caen a fourni une nouvelle démonstration défensive (55-71) et reste leader.

Le match

Les Boulonnais ont démarré fort la rencontre, en se servant de la puissance de leur pivot Boyer pour prendre les devants (12-5, 5'). La réaction normande a été aussi forte que le départ local, avec un Bryson Pope déjà à neuf points sur la première période (14-16, 10').

Les deux équipes ont ensuite été au coude-à-coude, entre les attaques des intérieurs du SOMB et un Ricard-Dorigo en bonne forme à trois points (23-24, 15'). Caen a puni les locaux par des contre-attaques en rafale du cinq majeur, infligeant un 23-4 en un peu plus de cinq minutes (27-47, 20').

55 points maximum encaissés sur 4 des 5 derniers matchs !

A la reprise, Caen a de nouveau été très fort défensivement, n'encaissant que 3 points en 5 minutes (30-53, 25'). Les fautes provoquées par les Boulonnais ont permis, ensuite, d'éviter de couler face à la défense toujours aussi intense du CBC, même si l'issue ne faisait pas de doute (41-62, 30').

Pourtant, les maritimes sont revenus et ont relancé le suspens, sous l'impulsion d'Akono et grâce à une mise en échec des Normands (49-62, 34'). Mais les visiteurs ont éteint le retour local et se sont assurés la victoire, grâce à Thibedore (49-71, 38'). Fabrice Courcier a alors pu faire tourner son effectif avec ses jeunes et mettre au repos certains de ses joueurs les plus utilisés (55-71, 40').

La fiche

Boulogne-sur-Mer - Caen : 55-71 (14-16, 13-31, 14-15, 14-9). Huis clos.

Boulogne-sur-Mer : Départ : Weber 7, Dumortier 2, Boyer 13, Davis Jr 8, Njiba 2. Banc : Ngabonziza 2, Akono 6, Bibollet Ruche 7, Boundy 3, Durand 3, Der 2. Entr. : Thibault Wolicki.

Caen : Départ : Mordi 10, Thibedore 17, Pope 16, Diame 6, Carey 4. Banc : Saumont 3, Landry, Ricard-Dorigo 12, Nardini, Laporal 3, Rigaux. Entr. : Fabrice Courcier.

Prochain rendez-vous

Les Cébécistes enchaîneront un second déplacement chez les Isérois de Pont-de-Chéruy, le samedi 3 avril à 19 heures.