Le Havre. Pour les restaurants de la plage, la saison débute dans l'incertitude

"Café : 1,50 € à emporter, 135 € sur place." L'affichette placardée à l'entrée des Flots Bleus, sur la plage du Havre, ne passe pas inaperçue. "C'est pour essayer d'apporter un peu de gaieté", sourit Antoine Gimer, patron des lieux.

Comme d'autres confrères non-sédentaires, il a choisi d'ouvrir son établissement pour la vente à emporter, malgré un important manque à gagner.

Un peu d'humour ne fait pas de mal en cette saison...

Des commandes au compte-gouttes chez les fournisseurs

"Normalement, à l'ouverture, on fait un plein le midi et un plein le soir, en terrasse. Là, c'est très particulier… Depuis deux jours, le temps est avec nous, mais on a bien vu samedi que quand la météo est un peu fraîche, le chiffre d'affaires n'est pas là du tout." Pour le moment, ils sont sept à travailler, contre dix en configuration traditionnelle. Le restaurateur est aussi suspendu à de possibles annonces présidentielles. "On commande au compte-gouttes chez les fournisseurs car on ne voudrait pas mettre de la marchandise à la poubelle." Chez Pattaya, Kévin Kieu a misé sur une décoration estivale pour attirer les passants. "De la musique, des fruits, des jus, des cocktails sans alcool…", énumère le responsable.

"On essaye de s'adapter, on fait des livraisons nous-mêmes, de l'emporter, du click and collect… C'est compliqué, mais il faut garder le contact avec les clients, et s'occuper !", détaille le restaurateur. Aux Pieds dans l'eau aussi, on s'est lancé dans la vente à emporter. "C'était impensable de ne pas ouvrir : c'est le démarrage de la saison, le soleil est là, Pâques arrive, puis les vacances, sourit Fabien, responsable de salle. On s'adapte… en attendant l'allocution." Emmanuel Macron doit s'exprimer à 20 heures, mercredi 31 mars.