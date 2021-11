Granville. Figurant aux côtés de Virginie Efira et Tahar Rahim, ça vous dit ?

La maison de production Les Films Pelléas s'est mise en quête de figurants "âgés de 16 ans et plus, tous profils, à Granville et alentour", pour le prochain film de Serge Bozon, un long-métrage qui sera tourné en partie à Granville, du 27 mai au 12 juin, dans lequel on retrouvera les acteurs Tahar Rahim et Virginie Efira.

Comment postuler ?

Pour postuler, envoyez "deux photos (visage et en pied) accompagnées d'une petite vidéo de présentation de vous-même et de votre expérience de comédien/figurant" à l'adresse donjuanbozon@gmail.com en précisant "Casting figuration" dans l'objet du mail et en indiquant votre numéro de téléphone et vos disponibilités pour la période en vue d'être recontacté.