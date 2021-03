Musique. Revivez l'exceptionnel live du Cercle au Mont Saint-Michel

Lumière tamisée, marée montante… Le Mont Saint-Michel avait revêtu ses plus beaux atours ce lundi 29 mars, à l'occasion de la venue du Cercle et du DJ néerlandais Eelke Kleijn. Cercle produit des expériences uniques en organisant, filmant et diffusant des concerts dans des lieux soigneusement sélectionnés partout dans le monde. La Manche et le Mont ont donc bénéficié d'une belle publicité, le caractère maritime et électronique de la performance séduisant l'unanimité des spectateurs.