Buzz. La Normandie bloquée par un porte-conteneurs, l'Ever Given est partout

Comme souvent avec les événements exceptionnels, le web devient un véritable puits de créativité. L'affaire du porte-conteneurs bloquant le Canal de Suez, l'Ever Given, a été le sujet de ces derniers jours sur les réseaux sociaux.

Le site Ever Given Ever Ywhere vous permet de superposer la vue aérienne du navire à la vue satellite de la planète. Et en Normandie, ça donne quoi ? 400 mètres de long, 60 mètres de larges, 22 000 tonnes, ça prend de la place.

À Rouen, ça passe tout juste entre le Pont Flaubert et le Pont Guillaume le Conquérant - Ever Given Ever Yhere

Sur le lac de la Ferté Macé, pas de problème ! - Ever Given Ever Yhere

L'un des plus petit port de France, Port Racine, ne pourrait pas accueillir l'Ever Given - Ever Given Ever Yhere

Après la Covid-19, c'est l'Ever Given qui paralyse le football caennais au stade d'Ornano - Ever Given Ever Yhere