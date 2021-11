Seine-Maritime. Avec le confinement, les chocolatiers s'adaptent pour Pâques

Poule, lapin ou œuf en chocolat vont faire leur retour à l'occasion de Pâques, dimanche 4 avril. Pendant le reconfinement, les chocolatiers restent ouverts partout en Seine-Maritime. Il faut dire que cette période est, pour eux, l'une des plus importantes de l'année, derrière Noël.

Des grands classiques

Maxime Fessard est à la tête des deux boutiques de la chocolaterie Beyer à Rouen. Il s'est adapté au contexte actuel en proposant surtout des grands classiques pour Pâques : "De base, on a une gamme déjà très large et j'avais envie de resserrer un petit peu, car c'est plus simple aussi à vendre via les réseaux sociaux, parce que plus on a de variétés de moulages, plus c'est dur de tout mettre en ligne sur 130 références différentes." Les amateurs de chocolat retrouveront donc "tout ce qu'il y a à cacher dans le jardin, même si cette année, ça se fera un peu différemment".

Maxime Fessard Impossible de lire le son.

Malgré la situation sanitaire, les clients continuent à venir en boutique, à l'inverse de l'an dernier, lors du premier confinement. Ils ont même repris leurs habitudes et Maxime Fessard s'attend à un afflux "au dernier moment" dans ses boutiques.