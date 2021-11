Musique. Découvrez Ma Lune, le nouveau single de Zaho, pour son fils

La roue tourne, C'est chelou, Je te promets… Entre 2008 et 2017, la chanteuse algéro-canadienne a enchaîné les succès. Sauf que depuis 2017, date de son dernier album, plus rien, hormis des featuring avec Imen ES, TK ou encore Michel Jonasz. Récemment, Zaho avait confié travailler sur un nouvel album. Entre 2017 et aujourd'hui, Zaho s'est notamment consacrée à son fils, ce premier titre lui est d'ailleurs dédié : "Je n'invente pas ces mots pour toi… Tu es ma lune, je ne vois que toi".