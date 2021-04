Bonne table à Caen. Fragments, de la cuisine locale, bio et de saison

"C'est la rencontre avec des producteurs qui m'a donné le goût de la restauration", se confie Clément Charlot, cuisinier et propriétaire du restaurant Fragments, à Caen. Après avoir travaillé dans un restaurant à la Rochelle, puis au sein de l'association caennaise la Part du colibri, il décide de se lancer et ouvre son restaurant Fragments. Installé depuis trois ans au 2 rue Léon-Lecornu, Clément Charlot propose des menus préparés à partir de produits locaux, bio et de saison. Chaque vendredi et samedi, il se rend sur les marchés de Caen pour dénicher les meilleurs produits et concocter ses plats. "J'achète certains légumes au jardin des Camille, de la viande et des œufs à la ferme des Pâtures", explique-t-il. Au total, Clément Charlot travaille avec près d'une trentaine de producteurs bio.

Des assiettes inspirées des couleurs de la nature

"Mon envie est de faire découvrir aux gens de nouvelles saveurs ", sourit Clément Charlot. Le jour de ma venue, j'opte pour le menu unique à 23 euros, qui comprend entrée, plat, dessert. Pour m'ouvrir l'appétit, je déguste une salade de betteraves fermentées accompagnée d'une pâte de betteraves grillées, d'un gel de chèvre frais au poivre long et de sésame noir. Un assemblage qui parait surprenant à la première bouchée, mais qui ravit rapidement mes papilles. Ensuite, je croque dans le kefta de bœuf et ses nombreux condiments, légumes à la vapeur, bouillon de légumes fumés, risotto de seigle et pois chiches torréfiés. Les saveurs se mélangent parfaitement, un régal ! Pour terminer, je savoure un feuilleté d'épeautre caramélisé, accompagné d'une crème mousseline au praliné d'épeautre et de caramel à la fleur de sel. La vente à emporter est possible les vendredis et samedis soir. Les commandes sont à récupérer entre 15 heures et 19 heures.

Petit plus : pour les étudiants, le menu entrée, plat et dessert coûte 10 euros.

Pratique. Commandes sur fragments-restaurant.com