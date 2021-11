Calvados. Elle parcourt les marchés du département avec son "Flower-truck"

Les food-trucks sont désormais bien connus dans le paysage de la gastronomie. À l'inverse, les flower-trucks ne sont pas très répandus en France. "Il y en a très peu dans le pays. C'est plutôt connu aux Etats-Unis", explique Marion Lesage, fleuriste. La jeune femme de 28 ans, qui s'est lancée dans le milieu il y a maintenant six ans a décidé de continuer de vivre de sa passion mais de manière nomade. "L'idée d'un flower truck, c'est vraiment d'avoir une véritable boutique sur roue". Fin février, elle s'est lancée dans l'aventure. "Je ne voulais pas de boutique. J'adore voyager, la liberté et avec le camion, je peux aller où je veux." Pour l'instant, Marion Lesage parcourt les marchés du département : le mardi elle est à Courseulles, le mercredi à Cabourg, le jeudi à Condé-sur-Noireau, le vendredi à Ouistreham, le samedi à Bayeux et le dimanche au Tronquay. La fleuriste ne regrette pas son choix même si "c'est un peu plus compliqué quand il y a du vent ou de la pluie", admet-elle. "Mes grands-parents étaient maraichers donc j'allais toujours sur les marchés."