Caen. Des photos en hommage aux soignants exposées au CHU de Caen

Depuis le 15 mars dernier et jusqu'à la fin du mois d'avril, l'exposition intitulée "Désir de vivre", de la photographe Léonie Hamard, est installée dans le Hall d'entrée du CHU de Caen. On y découvre le quotidien et travail des soignants d'avril à juillet 2020.