Le Havre. Bientôt des stages de wing foil, le sport nautique qui décolle !

C'est une planche qui permet de naviguer au-dessus de l'eau, grâce à une voile tenue à la main : le wing foil débarque au Sport Nautique et Plaisance du Havre (SNPH). "C'est vraiment une discipline qui explose" constate Cédric Blondel, responsable du club, qui proposera des stages dédiés dès le lundi 26 avril. "Nous avons développé un plan de formation interne et les moniteurs ont suivi une semaine de formation avec la ligue de voile de Normandie. Il y a un élan régional".

Le wing foil, c'est quoi ? Impossible de lire le son.

Des stages de trois jours

Le wing foil se pratique donc avec une planche, dont la taille varie selon le niveau et la morphologie du pratiquant, munie d'un foil. "Cela fonctionne comme une aile d'avion, avec un phénomène de portance qui permet d'être surélevé" détaille Thimoté Polet, moniteur, qui a découvert ce sport l'été dernier. À cela s'ajoute la voile, de 3 à 7 mètres, qui se gonfle en 30 secondes et se tient ensuite à bout de bras. "Les sensations sont vraiment tops, un mélange de surf, pour la maîtrise de la planche, et de planche à voile, pour la vitesse, en moyenne 15 nœuds (27 km/h)" poursuit le spécialiste. La discipline a l'avantage d'être individuelle, en ces périodes de restrictions sanitaires. "Notre vocation c'est d'enseigner les bases sur du matériel adapté, grâce à un partenariat avec Sport Max, pour permettre aux pratiquants d'aller vers l'autonomie" précise Cédric Blondel. Le SNPH propose ainsi des stages de trois demi-journées, pour 420 €. "On apprend vite, assure Thimoté Polet, et on peut voler rapidement dans des conditions de vent légères, ce qui permet d'avoir une amplitude de navigation importante". Le SNPH sera l'un des premiers clubs français à proposer cette discipline.

Pratique. Stages ouverts aux plus de 15 ans. Plus d'infos sur snph.org