Personne n’oublie les mamans

Les temps sont peut-être durs mais ce n’est pas une raison pour oublier de fêter les mamans, dimanche 3 juin prochain. On dépense moins, certes, mais on ouvre quand même le portefeuille pour offrir un petit cadeau. Les présents les plus fréquents ? Les flacons de parfum, les fleurs, le prêt-à-porter ou encore les objets de décorations, sans oublier l’incontournable électroménager.

La tradition ne se perd pas, bien au contraire et cette fête demeure un des moments importants de l’année commerciale. "Après Noël, le week-end de la fête des mères est le plus fructueux", explique Pauline Cornu, travaillant à la boutique Turquoise Fleurs, fleuriste installé rue du Général Leclerc. "C’est une fête que l’on prépare longtemps à l’avance, avec des compositions spéciales." En moyenne, l’acheteur dépense entre 30 € et 35 € pour un bouquet. "Beaucoup de personnes passent commande d’autres régions."

Entre 25 et 30€ de budget moyen

Autre cadeau que petits et grands aiment à offrir aux mamans : des assortiments d’épicerie fine. Et justement il vient de s’en ouvrir une, La vie en Vrac, place de la Calende, à Rouen. "La fête des mères nous permet de faire un très bon mois", reconnaît François Lefebvre, le propriétaire. "En dehors de la période des fêtes de fin d’année, c’est notre plus grosse activité."

Le budget moyen ? Entre 25 et 30 €. "Les gens ne sont pas encore prêts à faire l’impasse sur les mamans", glisse-t-il avec un sourire. Et les commerçants le savent bien, puisqu’ils multiplient les offres pour ces fêtes pas comme les autres. Par exemple, les vitrines de Rouen proposent des chèques-cadeaux, allant de 10 à 15 euros et valables chez 140 commerçants et restaurateurs. L’hôtel Bourgtheroulde propose également une offre qui en fera rêver plus d’une : une journée détente avec piscine, sauna et Tea time, sans oublier le Brunch des Mamans.