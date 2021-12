Restaurant. Chez Fano, les plats ravivent les papilles !

Sur la façade du restaurant implanté dans la rue Saint-Blaise à Alençon, il est inscrit "Chez Fano fait son drive". Depuis la crise sanitaire, le restaurant Chez Fano propose de la vente à emporter et des livraisons pour ses clients.

Lors du premier confinement, Stéphane était tout seul, ou presque, dans sa cuisine. Après avoir mis ses six salariés en chômage partiel, ses enfants venaient l'aider les matins d'avril et mai 2020. "Comme ils n'avaient pas cours, ils faisaient la pluche", explique Stéphane Chevalier, le gérant du restaurant. Plus les mois passent, plus "Fano" - comme on le surnomme - change ses habitudes. Au début, un service d'épicerie avec des tapas est proposé à la vente à emporter. Puis viennent les trois nouveaux menus proposés chaque semaine. De fil en aiguille et grâce au "bouche-à-oreille", le restaurant retrouve peu à peu sa clientèle d'habitués. À chaque service, 50 à 80 couverts à emporter ou livrer sont cuisinés derrière les fourneaux. Aujourd'hui, ils sont deux à préparer tous ces repas. "C'est parfois embêtant lorsque je dois aller livrer, mon cuisinier reste seul."

Entrée, plat, dessert

À midi, la file d'attente est bien présente devant la porte du restaurant Chez Fano. Tous attendent avec impatience leur menu préalablement commandé. Entrée, plat, dessert, voilà la formule que j'ai commandée pour 20 euros. Avant la Covid-19, pour une formule comme celle-ci, il fallait compter 26 euros. "Nous avons baissé les prix car il n'y plus de frais de service", argue Stéphane. Servi dans une boîte en carton recyclable, mon tartare de saumon ravi mes papilles ! Je m'attaque ensuite au plat, les gambas sont soigneusement déposées sur un écrasé de pommes de terre au chorizo et aux petits pois. Certes il faut réchauffer le tout au micro-ondes, mais cela ne change rien au goût ! Quant au dessert, le gâteau aux noix revisité au caramel beurre salé est un délice de Chez Fano.

Dans ce restaurant, les menus changent toutes les semaines. Alors pour commander "Chez Fano" contactez le 02 33 32 16 84