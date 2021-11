Loisir. The Voice : découvrez le casting de prestige des co-coachs pour les battles

Si les battles reviennent avec de nouvelles règles, il y a une chose qui ne change pas : les co-coachs ! En plus de leur coach, les talents vont avoir la chance de travailler avec neuf artistes emblématiques de la chanson française.

Tous ont accepté d'épauler les coachs et leur donner un coup de main pour préparer au mieux les talents avant chaque Battle en partageant à la fois leur expérience et leurs précieux conseils. Cette année, c'est un casting de prestige et très éclectique qui est proposé.

Florent Pagny aura à ses côtés Patrick Fiori, coach historique de "The Voice Kids", et Calogero. Amel Bent sera, elle, entourée de la chanteuse à la voix soul R'n'B, Zaho, et du duo incontournable de la variété française, Vitaa et Slimane. Récemment promu artiste de l'année aux dernières Victoires de la musique, Benjamin Biolay sera aux côtés de Marc Lavoine. Le chanteur pourra également compter sur le rappeur star, Vald. Enfin, Vianney coachera avec Véronique Sanson, à la carrière discographique autant que scénique bien remplie, et Patrick Bruel.

Durant ces Battles, les quatre coachs vont aller de surprises en surprises… L'enjeu est évidemment capital pour les talents qui doivent donner le meilleur d'eux-mêmes pour espérer continuer l'aventure.

Rendez-vous ce samedi 27 mars à 21h05 sur TF1 !