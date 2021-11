Seine-Maritime. Des magasins de bricolage et galeries commerciales fermés à partir de samedi

Depuis presque une semaine, la Seine-Maritime est soumise à des mesures sanitaires renforcées. Dans ce cadre, la préfecture de Seine-Maritime annonce la fermeture au public, à compter de samedi 27 mars, des grands magasins et galeries commerciales de plus de 10 000 m2. Les supermarchés, commerces alimentaires et pharmacies de ces centres restent toutefois ouverts. Les activités de livraison et de retrait de commande en mode "drive" restent aussi possibles.

Cette disposition concerne :

• le centre commercial E. Leclerc Bapeaume à Canteleu

• le magasin Leroy Merlin à Tourville-la-Rivière

• le magasin Leroy Merlin à Isneauville

• le centre commercial de l'Oison à Saint-Pierre-lès-Elbeuf

• le magasin Leroy Merlin à Montivilliers

• le centre commercial Sud 3 du Bois Cany au Grand Quevilly

• le centre commercial du Belvédère à Dieppe

• le centre commercial de la vallée de Gruchet à Gruchet le Valasse

• le centre commercial du Technopole à Saint-Étienne-du-Rouvray

• le centre commercial E. Leclerc à Yvetot

• le centre commercial E. Leclerc au Houlme

Par ailleurs, les commerces de détail et de gros spécialisés dans la vente de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres et les jardineries peuvent accueillir les professionnels du secteur concerné sur présentation de leur carte professionnelle.

Ces nouvelles interdictions s'ajoutent à celles qui concernaient déjà les centres commerciaux de plus de 20 000 m2.

Sur les marchés, seulement l'alimentaire

Enfin, après quelques jours de flottement sur les marchés ouverts et couverts, la préfecture confirme que seuls les étals alimentaires sont autorisés à partir de samedi 27 mars, ainsi que la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, de semences et plants d'espèces fruitières ou légumières.

