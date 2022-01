Travaux sur la route de Darnétal

Ce sont d'importants travaux qui vont être entrepris sur cet axe et qui commenceront dès mercredi 6 juin. De nouveaux aménagements seront mis en place. Une piste cyclable va être créée, ainsi que des espaces verts, des cheminements piétons la rénovation de l'éclairage public, réalisation d'un nouveau revêtement de la chaussée et à terme, une partie de l'axe situé entre l'hôtel de ville et le rond-point de la Lombardie, à Bois-Guillaume-Bihorel.

Durant ces quatre mois, la circulation sera en sens unique à partir de l'intersection de la rue Herbeuse jusqu'au carrefour de l'hôtel de ville. Les travaux devraient être terminés pour la fin du mois de septembre.

Attention, dès mercredi 6 juin, l'accès à la route de Darnétal sera fermé aux automobilistes venant de Mont-Saint-Aignan par la rue de la République.