Le Havre. Covid-19 : 2 500 nouveaux rendez-vous ouverts pour la vaccination

De plus en plus de personnes sont éligibles à la vaccination contre la Covid-19. Dès samedi 27 mars, elle sera ouverte aux personnes âgées de 70 à 74 ans, qui n'étaient jusqu'ici pas encore concernées. À cette nouveauté, s'ajoute une bonne nouvelle, au Havre. Le groupe hospitalier annonce que 2 500 nouveaux rendez-vous sont disponibles sur Doctolib pour se faire vacciner, ce week-end et la semaine prochaine, dans les deux centres, installés à l'hôpital Flaubert et à l'hôpital Jacques-Monod.

Attention, le week-end seul le centre à Monod est accessible.

Ces vaccins Pfizer sont administrés :

- aux personnes âgées de plus de 70 ans,

- aux personnes avec risque de forme grave,

- aux professionnels de santé de moins de 55 ans.

Il est inutile de téléphoner au standard pour prendre rendez-vous ou de se présenter sans rendez-vous. Il est donc impératif de réserver un créneau sur doctolib.fr.