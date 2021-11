Caen. Lycéen, Tom Allaire va réaliser son premier court-métrage

L'Oxymore du temps, c'est le nom du court-métrage d'une vingtaine de minutes que va réaliser Tom Allaire, originaire de Condé en Normandie. Ce lycéen de 17 ans, scolarisé au lycée Dumont-d'Urville à Caen est passionné de cinéma. "J'ai toujours voulu participer à un festival, dit le jeune homme. J'ai déjà fait une prise de vue d'une pièce de théâtre, mais là, je voulais voir plus grand."

Une cagnotte pour financer le projet

Le scénario prévoit de mettre en scène deux personnages principaux, Naomi et Charles (deux acteurs semi-professionnels). "Ils seront ligotés sur une chaise dans deux endroits différents et devront réussir à s'échapper. On s'est appuyés sur le ressenti de l'isolement vécu en mars 2020, explique-t-il. C'est aussi une critique du système actuel qui nous enferme tous." Le 25 avril, à proximité de la place de la Mare, Tom aura le rôle du chef d'orchestre. "Je vais devoir diriger les acteurs pendant le tournage." Il est toujours à la recherche d'un figurant, "de 18 à 40 ans, plutôt carré, pour jouer le rôle d'un méchant, avec un manteau long et un chapeau".

Une cagnotte Leetchi a aussi été mise en ligne pour financer le projet.

Vous pouvez le contacter par mail, via loxymoredutemps@gmail.com ou par téléphone au 06 37 32 10 83.