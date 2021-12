Bonne table au Havre. Thésée Mayassi Resto !, les burgers maison

Le centaure, le minotaure ou encore le dédale, Thésée Mayassi Resto ! au Havre affiche une carte de cinq burgers. Ils ont tous des noms rappelant la mythologie grecque, en référence au prénom du gérant, Thésée Mayassi. Mais l'originalité du restaurant n'est pas là. "Il n'y a pas de congélateur chez nous. Tout est frais. C'est une fierté !", assure Thésée Mayassi. Le pain est fait tous les matins. Les pommes de terre sont achetées à un agriculteur local. En saison, il se fournit auprès d'un maraîcher du marché Coty. La viande est elle aussi française, avec 15 % de matière grasse et fraîche.

Des recettes simples mais efficaces

Affichant des tarifs allant de 10,80 € à 13,80 €, la carte est restreinte : "C'est volontaire, pour ne pas faire mal. On est dans la simplicité mais on s'applique", explique Aïssa Bellest, le responsable. Le burger du moment permet d'ailleurs de renouveler régulièrement la carte. "Les burgers sont testés. Ça prend du temps. Je veux une certaine qualité", commente Thésée Mayassi. Avec la fermeture des restaurants, Thésée Mayassi Resto ! est passé, comme beaucoup de ses collègues, en version "à emporter" et "livraison". Si l'activité se maintient, elle est devenue plus irrégulière. "Psychologiquement, on ne peut pas rester fermés. Et puis, nous avons nos habitués qui nous soutiennent. Ils jouent le jeu." Pas étonnant que l'établissement ait des habitués. La qualité des burgers est au rendez-vous, même à emporter. On sent la fraîcheur des produits. Tout a du goût : la viande, les légumes, le pain (bien sûr), mais aussi les sauces. Il faut certes se dépêcher de les manger pour ne pas les déguster froid, mais le restaurateur n'y est pour rien. Par ailleurs, la crise ne l'empêche pas d'ouvrir un nouveau restaurant, début mai, rue Théodore-Maillard : Thésée Mayassi Pizz@. Là aussi, tout sera maison.

Pratique. Thésée Mayassi Resto !, 23 rue René-Coty. Ouvert du mardi au samedi. Tél. 02 32 85 65 53. thesee-mayassi.com