Basket (LF2). Après quatre victoires de suite, Mondeville chute à Rezé

Trois jours après une prestation majuscule contre le leader toulousain, les joueuses de Romain L'Hermitte pouvaient, en cas de victoire, enchaîner un cinquième succès consécutif ce mercredi 24 mars. Opposées à Rezé pour un match en retard, les Normandes, trop irrégulières en défense, se sont fait punir dans le dernier quart (65-58).

Le match

Les locales ont démarré la rencontre pied au plancher, en trouvant souvent leur intérieure Fall, auteure de 9 points dans les cinq premières minutes (15-5, 5'). L'entrée des joueuses du banc de l'USOM, telles que Niaré ou Dinga Mbomi, a alors permis de stopper l'hémorragie et de maintenir le retard (24-14, 10').

En deuxième période, les Calvadosiennes ont commencé à revenir grâce à Cornélie (26-18, 13'). Avec Guennoc qui a provoqué des fautes adverses, Mondeville a continué son retour (31-25, 17'). Avant que la défense de fer des Normandes ne les ramène sur les talons des Rezéennes à la pause (32-31, 20').

Une défense sur courant alternatif



À la reprise, les locales ont imposé un rythme plus fort avec Kouyaté pendant un peu plus de deux minutes, sans augmenter l'écart (38-36, 23'). L'écart est resté identique quasiment tout le troisième quart, avant que Bussière ne s'illustre et ramène l'USOM à un point (42-41, 30').

Or, les locales ont encore une fois attaqué fort à l'intérieur, utilisant la confiance de Fall (52-45, 33'). Niaré a alors défié cette dernière (56-52, 37'), mais Ducret a alors permis au Rezéennes de garder six points d'avance à l'amorce de la dernière minute (60-54, 39').

Mondeville a tout fait pour renverser la situation, mais Rezé n'a pas flanché et l'emporte 65-58.

La fiche

Rezé - Mondeville : 65-58 (24-14, 8-17, 10-10, 23-17). Huis clos.

Rezé : Départ : Ducret 10, Basque 2, Daramy 2, Fall 24, Pierre-Louis 8. Banc : Heriaud 2, Anzoli-Mpaka 3, Kouyate 9, Gasselin 5, Ouattara. Entr. : Rodolphe Manhe.

Mondeville : Départ : Combes 4, Cornelie Sigmundova 11, Bussiere 8, Guennoc 7, Gomis 15. Banc : Cluzeau, Sylla, Niare 10, Lanfant, Dinga Mbomi 3. Entr. : Romain L'Hermitte.

Prochain rendez-vous

C'est déjà le dernier déplacement de la saison pour les Lionnes, qui iront jouer chez les neuvièmes, Montbrison, le samedi 27 mars à 18 heures.

Pour l'avant-dernière journée de la saison…