Le Havre. Croissants et baguettes pour les marins confinés dans les navires

Croissant, baguettes et confiture : c'est la recette d'un petit-déjeuner réussi, surtout quand on vit à bord d'un porte-conteneurs… Ces victuailles, le Seamen's Club du Havre les distribue depuis une dizaine de jours sur le port. "Avec la pandémie, les marins sont confrontés à une triple peine. Les compagnies maritimes leur interdisent souvent de quitter le navire pendant les escales, ils peuvent rester jusqu'à onze mois à bord faute de relève, ce qui entraîne des difficultés de vie à bord…", détaille Benoît Sagot, président de l'Association havraise d'accueil des marins, gestionnaire du club. Avec le Propeller Club et les missions locales catholiques et protestantes, des distributions de colis gourmands sont donc organisées pour égayer le quotidien des marins. Une French touch bienvenue : "Ils sont très étonnés et très contents. On a même reçu récemment une photo avec un équipage attablé, tout sourire !", se réjouit Benoît Sagot. C'est aussi l'occasion de vendre des cartes téléphoniques à ces marins étrangers, qui n'ont souvent pas les moyens d'avoir un forfait international.

Au moins sept semaines de distribution

Le Seamen's Club espère réaliser ce type d'opération pendant au moins sept semaines grâce à ses donateurs, qui peuvent bénéficier d'un reçu fiscal, en attendant de pouvoir de nouveau accueillir les marins dans ses locaux, où ils ont à disposition une connexion internet et des friandises et souvenirs du Havre.