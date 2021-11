Manche. Deux hommes jugés en appel pour une soixantaine de cambriolages

Deux hommes sont jugés en appel à Caen, mercredi 24 et jeudi 25 mars, pour une soixantaine de cambriolages commis dans l'ouest de la France en 2017 et 2018. Ils avaient été interpellés en septembre 2018 à Bellefontaine, dans le sud-Manche, et avaient écopé de neuf et trois ans de prison ferme en première instance à Coutances. À l'audience mercredi, le procureur a requis des peines de onze et six ans de prison ferme à leur encontre. Les juges devraient rendre leur décision ce jeudi 25 mars.