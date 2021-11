Orne. La sophrologie s'immisce au lycée Alain d'Alençon

Pendant une heure, les élèves du lycée Alain d'Alençon ont eu le droit de fermer leurs yeux pour se détendre. À l'approche des examens, l'établissement a souhaité "faciliter le passage à l'oral" en proposant aux lycéens des séances pour apprendre à mieux gérer leur stress et leurs émotions.

Nous connaissons tous ce moment de stress où le cœur s'emballe, que ce soit quelques minutes avant un oral ou un quelconque évènement. La sophrologue Tatiana Lenglet a donné les clés aux élèves pour diminuer cette dose d'adrénaline. "Il faut se focaliser sur le moment présent et se concentrer sur sa respiration" dit-elle avant d'ajouter qu'il faut "poser sa main sur son ventre et fermer les yeux" pour prendre de grandes inspirations et les relâcher lentement. "La respiration abdominale va permettre de diminuer le niveau de stress d'au moins 50 %", explique la sophrologue. À l'issue de cette première session - 10 autres sont prévues - les 19 élèves présents ont quitté la salle plus apaisés. Inès Lievin, en terminale, a l'habitude d'être "très stressée", aujourd'hui, elle se sent "détendue".

Ecoutez ici Tatiana Lenglet : Impossible de lire le son.