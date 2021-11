Football (Ligue 2). Olivier Pickeu, président du SM Caen : "Je prends ma part de responsabilités"

Au lendemain du licenciement de Pascal Dupraz, le président du SM Caen s'est exprimé sur cette décision "difficile à prendre", à l'issue de la séance d'entraînement de ce mercredi 24 mars, dirigé par le nouveau duo Fabrice Vandeputte et Cédric Hengbart.

"Il fallait prendre une décision : soit elle arrivait maintenant, soit à la fin de la saison"

"L'idée était de continuer le travail avec Pascal Dupraz jusqu'à la fin de la saison. J'espérais que cette relation puisse durer, mais on n'était pas dans cette synergie-là. Il fallait prendre une décision : soit elle arrivait maintenant, soit à la fin de la saison. Je pense que Pascal Dupraz l'a bien compris, explique Olivier Pickeu, alors que le SM Caen n'a plus que huit journées pour se sauver en Ligue 2. Est-ce un échec ? Bien sûr, je prends mes responsabilités. C'est la première fois que je prends cette décision pour un coach. L'équipe doit finir la saison avec une énergie différente."

Olivier Pickeu s'exprime sur le licenciement de Pascal Dupraz Impossible de lire le son.

Cette lourde tâche est désormais pour Fabrice Vandeputte. L'ex-entraîneur de la réserve, qui n'a pas le diplôme requis, va assurer l'intérim jusqu'à la fin de saison. Il se dit plus que motivé.

"Je ne devrais pas être là. On m'a proposé une mission : rester en Ligue 2 et améliorer l'équipe. J'ai accepté. Je suis très endurant psychologiquement. Je suis très déterminé pour le club, les joueurs et toute la région.

Fabrice Vandeputte sera à la tête de l'équipe professionnelle jusqu'à la fin de la saison.

On a deux objectifs : du travail avec de l'humilité, du respect. La deuxième : avoir notre destin entre nos mains. Il faut agir et non pas subir."

Les premiers mots de Fabrice Vandeputte Impossible de lire le son.

Le SM Caen dispose d'une dizaine de jours pour préparer la prochaine rencontre de Ligue 2 face à Pau, au stade Michel-d'Ornano, le samedi 3 avril (20 heures).