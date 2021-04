Seine-Maritime. Un bon bol d'air dans la réserve naturelle

La réserve naturelle nationale de l'estuaire de la Seine est à cheval sur trois départements normands : la Seine-Maritime, l'Eure et le Calvados. Avec plus de 8 500 hectares qui s'étendent du pont de Tancarville jusqu'à l'embouchure de la Seine, au sud du pont de Normandie, elle compte la plus grande roselière d'un seul tenant en espace protégé.

Une aire de repos

pour les oiseaux migrateurs

Un site qui parfois constitue une "aire de repos" sur le chemin des migrations. En effet, de nombreux oiseaux migrateurs y trouvent refuge, dont le butor étoilé ou encore la spatule blanche. "La réserve est établie sur un terrain artificialisé, résultat de l'installation des infrastructures successives - endiguements, canaux, ponts, appontement du bac du Hode - mais qui offre malgré tout des écosystèmes exceptionnels et jeunes, datant pour certains des années 1950-60", détaille Martin Blanpain, directeur de la Maison de l'estuaire, gestionnaire du site, située au pied du pont de Normandie. Mares, prés-salés, prairies… Les six sentiers pédestres balisés de la réserve offrent de beaux points de vue sur les différents milieux, qu'il est possible de découvrir en autonomie, de préférence muni de jumelles - et de bottes, selon les coefficients de marée ! - grâce à des panneaux pédagogiques et fiches explicatives à télécharger.

La Maison de l'estuaire a également élaboré un programme de Rendez-vous Nature, des visites avec des guides naturalistes, pour permettre à un large public l'accès et la découverte en famille de ce vaste espace marécageux que "les habitants de l'agglomération havraise doivent se réapproprier", estime Stéphanie Reymann, responsable de la sensibilisation et de l'accueil du public. Plus de quarante dates de visite sont proposées d'avril à novembre. La variété des sorties ravira petits et grands : d'une part des promenades à thème, comme en avril sur les amphibiens (grenouilles, crapauds et autres tritons), d'autre part des activités à faire en famille, comme de la peinture à partir de pigments naturels issus de matières récoltées lors de la visite (feuilles, fleurs, terre…) ou encore une balade à vélo, en juin.

Le but de l'association est de "conserver la biodiversité unique de cet estuaire façonné par les activités portuaires, mais qui offre une très grande richesse de flore et de faune", précise Martin Blanpain. En plus de faire respecter le code de l'environnement et de sensibiliser le public, les grandes missions de la Maison de l'estuaire sont de gérer les niveaux d'eau et d'entretenir le site, mais surtout d'assurer le suivi scientifique des espèces et de leur habitat en quantifiant les effectifs. "Les études naturalistes menées sont souvent l'occasion de découvrir la présence de nouvelles espèces sur la réserve."

Pratique. Riches randonnées gratuites à télécharger sur maisondelestuaire.org. Mercredi 28 avril à 10 heures, Les Mercredis Nature, activités ludiques dès 6 ans. (sous réserve de la situation sanitaire) Tarif : 3 € enfants, 5 € adultes. Réservation obligatoire au 02 35 24 80 01