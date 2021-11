France-Monde. Une "fake news" meurtrière ?

Le 30 octobre 1938, Orson Welles raconte à la radio l'invasion de la terre par les extraterrestres. Le talent du narrateur et le réalisme des situations décrites font que de nombreux auditeurs prennent peur. C'est le cas de la famille Oates où le père préfère, avant de se suicider, tuer sa femme et blesser grièvement son fils. Mais ce double meurtre est-il vraiment lié à la "fake news" ? Engagé par la radio CBS qui a diffusé l'émission d'Orson Welles, l'écrivain Douglas Burroughs va mener son enquête afin d'établir la vérité. Elle s'avèrera pleine de rebondissements. Un thriller bien ficelé et haletant.

A Fake story - Laurent Galandon, Jean-Denis Pendanx - Editions Futuropolis.