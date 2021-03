Basket (N1M). Caen tombe dans le derby, le Havre prend sa revanche

Trois et quatre jours après leurs victoires respectives contre Mulhouse (101-90) et Boulogne (72-52), les joueurs d'Hervé Coudray et de Fabrice Courcier s'opposaient mardi 23 mars au Havre pour un derby très attendu. Les Caennais l'avaient remporté à l'aller (83-67), et les deux équipes abordaient cette rencontre au cours de deux très belles séries en cours (7 victoires pour le STB contre 5 pour le CBC).

Le match

Les Havrais ont démarré pied au plancher, enchaînant les 3 points, notamment avec Mondésir (17-6, 5'). Bien que bénéficiant de lancers francs, les Caennais ont continué à voir leur débours augmenter, avec Turpin à la baguette et un exceptionnel 8/10 à 3 points pour les locaux sur la période (30-15, 10').

Déjà distancés à la fin du premier quart, les Caennais ne se sont pas laissés faire, avec Mordi à l'animation malgré les shoots extérieurs ajoutés par Gentil et le Havre (37-24, 15'). L'écart s'est ensuite stabilisé, alors que le duel entre Wright et Carey a fait rage sous le panier. À la mi-temps, le Havre a ainsi logiquement mené de 11 points (48-37, 20').

Une attaque de feu qui fait couler la meilleure défense du championnat

À la reprise, les Calvadosiens ont serré la défense, alors que Ricard-Dorigo a ramené les siens à 7 points (52-45, 23'). Or le cinq de départ seinomarin est revenu et a redonné de l'air à l'équipe, notamment par Turpin et par les fautes qu'ils ont provoquées (61-47, 26'). En fin de période, Thibedore a sonné la révolte caennaise et a ramené son équipe de nouveau à 11 points (68-57, 30').

Cela a relancé le CBC. D'ailleurs, Pope a ensuite poursuivi ce retour, en les ramenant à 5 petits points, ballon en main (71-66, 34'). Mais le géant Duport a fermé l'accès proche au panier, redonnant un break irrémédiable (81-70, 37'). Les visiteurs ne s'en sont jamais relevés et les locaux ont scellé l'issue, à cause d'un Gentil… diabolique aux lancers francs (90-76, 40') !

Les réactions

La fiche

Le Havre - Caen : 90-76 (30-15, 18-22, 20-20, 22-19). Huis clos.

Le Havre : Départ : Gentil 20, Mondesir 10, Turpin 14, Wright 12, Suhard 8. Banc : Hippolyte 9, Truffert, Thomas 3, Duport 14. Non entrés en jeu : Lobreau-Bikindou, Lami, Kherzane. Entr. : Hervé Coudray.

Caen : Départ : Thibedore 20, Pope 9, Diame 10, Saumont, Rigaux 2. Banc : Mordi 11, Carey 10, Ricard-Dorigo 10, Laporal 4. Non entrés en jeu : Landry, Nardini. Entr. : Fabrice Courcier.

Prochain rendez-vous

Les Caennais auront l'occasion de se relancer face au Pôle France vendredi 26 mars à 17 heures, alors que les Havrais iront jouer les seconds, Saint-Vallier, samedi 27 à 18 heures. L'occasion pour ces derniers d'enchaîner une 9e victoire consécutive et de jouer les trouble-fêtes en cette fin de saison.