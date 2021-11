Basket (N1M). Caen tombe dans le derby, le Havre prend sa revanche

Trois et quatre jours après leurs victoires respectives contre Mulhouse (101-90) et Boulogne (72-52), les joueurs d'Hervé Coudray et de Fabrice Courcier s'opposaient mardi 23 mars au Havre pour un derby très attendu. Les Caennais l'avaient remporté à l'aller (83-67), et les deux équipes abordaient cette rencontre au cours de deux très belles séries en cours (7 victoires pour le STB contre 5 pour le CBC).

Le match

Les Havrais ont démarré pied au plancher, enchaînant les 3 points, notamment avec Mondésir (17-6, 5'). Bien que bénéficiant de lancers francs, les Caennais ont continué à voir leur débours augmenter, avec Turpin à la baguette et un exceptionnel 8/10 à 3 points pour les locaux sur la période (30-15, 10').

Déjà distancés à la fin du premier quart, les Caennais ne se sont pas laissés faire, avec Mordi à l'animation malgré les shoots extérieurs ajoutés par Gentil et le Havre (37-24, 15'). L'écart s'est ensuite stabilisé, alors que le duel entre Wright et Carey a fait rage sous le panier. À la mi-temps, le Havre a ainsi logiquement mené de 11 points (48-37, 20').

Une attaque de feu qui fait couler la meilleure défense du championnat

À la reprise, les Calvadosiens ont serré la défense, alors que Ricard-Dorigo a ramené les siens à 7 points (52-45, 23'). Or le cinq de départ seinomarin est revenu et a redonné de l'air à l'équipe, notamment par Turpin et par les fautes qu'ils ont provoquées (61-47, 26'). En fin de période, Thibedore a sonné la révolte caennaise et a ramené son équipe de nouveau à 11 points (68-57, 30').

Cela a relancé le CBC. D'ailleurs, Pope a ensuite poursuivi ce retour, en les ramenant à 5 petits points, ballon en main (71-66, 34'). Mais le géant Duport a fermé l'accès proche au panier, redonnant un break irrémédiable (81-70, 37'). Les visiteurs ne s'en sont jamais relevés et les locaux ont scellé l'issue, à cause d'un Gentil… diabolique aux lancers francs (90-76, 40') !

Les réactions

Réaction de l'entraîneur Havrais Hervé Coudray Impossible de lire le son.

Réaction du Havrais Kévin Mondésir, auteur de 10 points lors du derby Impossible de lire le son.

Réaction de l'entraîneur Caennais Fabrice Courcier Impossible de lire le son.

Réaction de Florian Thibedore, meilleur marqueur Caennais avec 20 points Impossible de lire le son.

La fiche

Le Havre - Caen : 90-76 (30-15, 18-22, 20-20, 22-19). Huis clos.

Le Havre : Départ : Gentil 20, Mondesir 10, Turpin 14, Wright 12, Suhard 8. Banc : Hippolyte 9, Truffert, Thomas 3, Duport 14. Non entrés en jeu : Lobreau-Bikindou, Lami, Kherzane. Entr. : Hervé Coudray.

Caen : Départ : Thibedore 20, Pope 9, Diame 10, Saumont, Rigaux 2. Banc : Mordi 11, Carey 10, Ricard-Dorigo 10, Laporal 4. Non entrés en jeu : Landry, Nardini. Entr. : Fabrice Courcier.

Prochain rendez-vous

Les Caennais auront l'occasion de se relancer face au Pôle France vendredi 26 mars à 17 heures, alors que les Havrais iront jouer les seconds, Saint-Vallier, samedi 27 à 18 heures. L'occasion pour ces derniers d'enchaîner une 9e victoire consécutive et de jouer les trouble-fêtes en cette fin de saison.