Assises de la Manche. Deux jeunes de 22 et 25 ans jugés pour meurtre

Le matin du 14 février 2018, le corps d'un homme de 54 ans était retrouvé chez lui, à Bricquebec. L'autopsie révélera quelques jours plus tard que l'homme avait été très violemment frappé, mais également qu'il avait été étouffé. Le jour même, trois hommes étaient interpellés et placés en garde à vue. Tous sont connus de la justice, tous connaissaient la victime, tous étaient alcoolisés la nuit du drame.

Trente ans de prison encourus

Deux d'entre eux, à l'époque âgés de 19 et 22 ans, et largement connus de la justice, auraient activement contribué à la mort du quinquagénaire. Le mobile, lui, reste assez flou : sont évoqués un différend avec la sœur de l'un des accusé ou encore une menace de dénonciation d'un cambriolage antérieur. Les deux accusés reconnaissent les faits mais récusent toute préméditation. C'est finalement la qualification de meurtre qui a été retenue à l'issue de l'instruction et pour laquelle ils comparassent du mercredi 24 au vendredi 26 mars, devant la cour d'assises de la Manche. Les deux hommes encourent 30 ans de réclusion criminelle.