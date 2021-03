Athlétisme. Le meeting d'Hérouville arrêté définitivement

Kerron Clement, la joie de Pascal Martinot-Lagarde en 2017, les performances des nombreux athlètes locaux venus fouler la piste du Stade Prestavoine… Ces moments de partage et de sport ne seront plus que de beaux souvenirs pour l'organisation du meeting d'Hérouville-Saint-Clair. L'AOMH a décidé de mettre définitivement fin à son meeting estival. Son annulation en 2020 et le peu de visibilité pour juin prochain ont pesé dans la balance, selon Christophe Lemarié, le président de l'association. "La décision a été très difficile à prendre, mais l'épisode de 2020 a laissé des traces au niveau financier et aussi auprès des bénévoles. Son modèle économique ne nous permet pas de continuer."

Organisé depuis 2004, l'événement rassemblait environ 150 athlètes pour autant de bénévoles. Une page se tourne pour laisser place à un projet ambitieux. "On va se recentrer sur le meeting de Mondeville à qui l'on veut faire franchir un cap. L'objectif est d'en faire un meeting européen."

L'association réfléchit tout de même à un autre projet en extérieur pour remplacer le meeting d'Hérouville.

Une chose est sûre : il sera question d'athlétisme…