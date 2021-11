Argentan. Un chef étoilé dans les rangs de la Maison familiale rurale

C'est une vraie chance dont bénéficient les apprentis en restauration de la Maison familiale rurale (MFR) d'Argentan. Depuis lundi 22 mars, ils ont l'honneur de travailler avec le chef étoilé Arnaud Viel, propriétaire de l'Hostellerie de la Renaissance d'Argentan. Une formation de 35 heures, encadrée par le chef étoilé et Clément Roger, formateur en cuisine de la MFR, leur permet de garder une dynamique de pratique pendant la fermeture de leur lieu d'apprentissage. Au fil de la semaine, la dizaine d'apprentis apprend à conserver les aliments, un sujet qui tombe à pic au vu de la situation des restaurants qui se lancent dans la vente à emporter. "Le but est de trouver des techniques pour que les clients aient l'impression que le chef est à la maison", explique Arnaud Viel, frustré d'être encore "sur la touche" à cause de la Covid-19.

De nombreuses techniques de conservation sont inculquées aux apprentis. Stérilisation, pasteurisation, conservation par le sel font partie de la liste.

Sa présence est une aubaine pour Marina Flandrin, jeune apprentie qui veut devenir chef gastronomique. "On peut apprendre plus de choses que dans un CFA normal, il nous donne des conseils pour tout", dit-elle les étoiles plein les yeux.

La formation se termine lundi 29 mars, mais le chef étoilé est catégorique : "Je vais essayer de donner le maximum à ces jeunes."

À l'issue de la formation, et si les résultats sont bons, les apprentis se verront remettre un diplôme.