Blainville-sur-Mer. Meilleurs restaurants du monde : Le Mascaret en fait partie !

Début mars, le chef étoilé Philippe Hardy, a appris que son restaurant Le Mascaret venait d'intégrer la sélection de la Liste pour l'année 2021. "Nous sommes fiers de vous compter parmi notre sélection des meilleurs restaurants du monde", annonce La Liste, dont le classement répertorie près de 25 000 restaurants dans 200 pays. Pour l'établir, les algorithmes se basent sur la compilation de milliers de publications presse, de 880 guides et de millions d'avis en ligne. "C'est une bonne chose d'intégrer la sélection. Avec la crise sanitaire, on a dû s'adapter et proposer des produits à emporter. Depuis trois semaines, nous avons créé l'Echoppe veggy, une gamme 100 % végétale, pour des apéritifs et ça fonctionne très bien", explique Philippe Hardy.

Cette nouvelle gamme se démarque par son originalité. "Avec notre nouvelle gamme veggy, nous voulons aussi marquer notre différence", explique Nadia Hardy. "Nous nous engageons à travailler au nom de la région et de la planète. On veut faire un pas vers la limitation de la consommation animale sans pour autant éliminer la viande de nos assiettes."

L'Echoppe veggy assure une gamme de produits faits maison et accessibles à tous. "Nos plats sont inclusifs et permettent aux personnes diabétiques ou intolérantes au lactose de savourer des plats qu'ils ne peuvent manger en temps normal", illustre Nadia Hardy.

Elle et son mari veulent que les clients "mangent mieux sans pour autant se limiter dans les produits".

La nouvelle gamme Echoppe veggy comprend par exemple des carottes aux amandes, du houmous de betteraves ou encore des yaourts aux noix de cajou.