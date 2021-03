Bayeux. Des travaux de réfection modifient le sens de circulation

Dès ce mercredi 24 mars et jusqu'au 16 avril, débutent des travaux de réfection du plateau de la rue du Bienvenu à Bayeux. En raison de ce chantier, certains sens de circulation seront temporairement modifiés.

Deux phases de travaux

Du 24 au 31 mars, la partie située rue de la Juridiction jusqu'à l'aquadrain sera reprise. L'axe ne pourra être emprunté sur la partie située entre la rue du Bienvenu et la rue France et le sens de circulation de la rue sera inversé. Les automobilistes en provenance de la rue France pourront emprunter la rue de la Juridiction pour remonter vers la place de Gaulle. La rue du Bienvenu reste quant à elle ouverte. Une seconde phase de chantier aura lieu du 1er au 16 avril. Cette fois, les travaux auront lieu sur le plateau et les deux rampants. La rue du Bienvenu sera fermée à la circulation. Les véhicules arrivant de la rue des Cuisiniers devront tourner à gauche vers la rue de la Chaîne et la rue Laitière, rues dont le sens sera temporairement inversé. Le sens de circulation de la rue de la Juridiction restera inversé, comme lors de la première phase.