Vos questions, nos réponses. Puis-je me déplacer dans un autre département pour voir ma compagne ?

Question de Fabien : "J'habite dans l'Eure et ma compagne en Seine-Maritime. Puis-je faire la route pour me rendre chez elle et vice-versa ?"

Si vous ne vous êtes pas confinés vendredi au même endroit, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous déplacer à votre guise entre les deux départements.

Seul un motif familial impérieux, pour porter assistance à un proche par exemple, permet dans ce cas de se déplacer, avec une attestation de déplacement dérogatoire. Mais ça ne paraît pas être votre cas, votre compagne devra attendre la fin du confinement pour vous retrouver.

