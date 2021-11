France-Monde. Emmanuel Macron en baisse, Xavier Bertrand en hausse

Les derniers sondages indiquent une chute de 4 points d'Emmanuel Macron : à 37 % de satisfaits, c'est son niveau de popularité le plus bas depuis l'élection remportée en 2017. Le président semble patauger dans le marais des paris sanitaires perdus… Cependant, assure l'Ifop, il n'y a pour l'instant “pas de rupture totale” avec l'opinion, et Macron “est capable d'un rebond” en vue de la présidentielle de 2022.

Ce rebond reposerait sur la séduction que Macron persiste à exercer sur la droite libérale. Mais dans ce secteur il a plusieurs concurrents à droite et au centre, tous candidats à la candidature : notamment la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, et le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Ce dernier est-il en train de se détacher maintenant du peloton des candidats virtuels ? Selon un autre sondage Ifop, contre Marine Le Pen le président des Hauts-de-France serait plus efficace que d'autres à droite, et plus efficace qu'Anne Hidalgo à gauche. Explication de cette montée de Bertrand : selon l'Ifop, il a plus d'aptitude à rassembler.