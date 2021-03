Caen. Les chalets de Noël au secours des restaurateurs dans le centre-ville

Quoi de mieux que de remplacer le traditionnel sandwich jambon beurre par un repas préparé par un chef cuisinier ? Depuis lundi 22 mars et ce pour quinze jours, onze restaurateurs se partagent la place de la République et le boulevard Maréchal-Leclerc, dans les chalets mis à disposition gratuitement par la Ville de Caen. Le dispositif appelé "Place aux restos !" leur permet de faire de la vente à emporter. Entre cuisine du monde, sandwich au bœuf amélioré ou foie gras maison, les Caennais ont le choix… de bien manger ! Aurélie est séduite par le concept. "On mange souvent sur le pouce, dehors ou dans nos bureaux. Là, on peut manger chaud et varié !", dit-elle accompagnée de ses deux collègues.

Sandrine, commerçante du centre-ville, a laissé tomber la boulangerie cette fois-ci. "J'en ai marre de manger un sandwich ou une gamelle tous les midis. Les restaurants nous manquent !" Et les clients manquent aux restaurateurs. "Cela permet de montrer que l'on existe toujours et que l'on sera prêt le jour de la réouverture", précise Anne Hélène du restaurant Le P'tit B.