Vos questions, nos réponses. Avec le confinement, peut-on faire du sport après 19 heures ?

Question d'Anne-Gaëlle, habitante de Freneuse : "Avec le reconfinement, peut-on faire du sport après 19 heures ?"

Le reconfinement mis en place en Seine-Maritime et dans l'Eure ne change rien à l'application du couvre-feu dans les deux départements.

Celui-ci reste en vigueur à compter de 19 heures (et non plus 18 heures) et jusqu'à 6 heures du matin, et cela tous les jours. Pendant les horaires du couvre-feu, la pratique sportive en extérieur est impossible, mais il reste possible d'en faire à domicile.

