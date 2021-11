Que ce soit The Look ou The Bay, vous avez forcément fredonné ces titres. Extraits de The English Riviera, le premier album du groupe Metronomy édité en maison de disques, ces hits ont marqué une époque, jusqu'à inspirer des artistes comme Clara Luciani, qui a transformé The Bay en La Baie.

Cette réédition va permettre de découvrir six titres inédits, parmi lesquels Picking Up For You, qui vient tout juste d'être dévoilé.