Football (Ligue 2). Le Stade Malherbe Caen doit désormais éviter le pire

Promenés samedi 20 mars par le dernier de Ligue 2 Châteauroux, avec à la clé, un match nul presque inespéré, les Caennais sont de plus en plus en difficulté, désormais 14e de L2 et à seulement cinq points du premier relégable. Une situation incroyable, surtout à la lecture des prestations livrées par les hommes de Pascal Dupraz : "On est absents défensivement, c'est impressionnant, a soufflé timidement un coach caennais sans solution. Il faut rectifier le tir. L'état d'esprit est là, mais cette équipe a des lacunes." Au pied du mur et sommé par Olivier Pickeu, le président, de redresser la situation vite et bien, Pascal Dupraz ne trouve pas de recette : "Je n'étais pas venu au SM Caen pour jouer le maintien, mais puisque c'est mon sort, je dois l'accepter."

Opération maintien

Avec seulement une victoire sur les treize derniers matchs de championnat, la chute est sans fin. Dans un dernier élan, le coach normand a toutefois essayé le positivisme en évoquant l'opération maintien : "Ce sont des opérations que je sais maîtriser", a-t-il assuré. Il reste huit matchs pour le démontrer.