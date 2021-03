L1: Lille se rate contre Nîmes, Lens a la tête à l'Europe

Lille impuissant et menacé

Dure semaine pour le Losc. Déjà éliminé de la Coupe de France mercredi par le PSG (3-0), le club nordiste a subi une deuxième défaite d'affilée en se montrant impuissant devant Nîmes, relégable au coup d'envoi.

Résultat: Lille (1er, 63 pts) se retrouve sous la menace de ses deux dauphins, Paris et Lyon (60 pts chacun), opposés en soirée dans le choc de cette 30e journée.

L'occasion était pourtant belle de prendre le large en accentuant son avance sur l'un des deux, voire sur les deux.

Mais juste avant la trêve internationale, Lille a abandonné une partie de son avance et de sa superbe, ce qui n'est pas rassurant en vue du choc au sommet face au PSG le 3 avril au Parc des Princes.

La faute à des Nîmois accrocheurs, qui continuent à croire au maintien grâce à Moussa Koné (12e) et Renaud Ripart (45e), alors que Xeka avait égalisé d'une tête placée (20e). Les "Crocos" remontent à la 18e place (29 pts), celle du barragiste, en doublant Nantes (28 pts) et en talonnant Lorient (29 pts).

Lens s'accroche à son rêve

Invaincu depuis fin janvier en L1, Lens a décroché à Strasbourg une victoire cruciale dans la quête de la 5e place, qui est pour l'heure la dernière qualificative pour l'Europe.

Au stade de la Meinau, les Lensois se sont imposés grâce à Massadio Haïdara sur corner (5e) puis un enchaînement tout en puissance de l'épatant Seko Fofana (40e). Jean-Ricner Bellegarde (20e) avait égalisé entretemps pour les Alsaciens, qui ont poussé en vain en fin de match et stagnent à la 15e place.

C'est un résultat probant pour l'équipe de Franck Haise, qui continue de démontrer une belle qualité de jeu tout en creusant l'écart au classement: Lens (5e, 48 pts) compte désormais trois longueurs d'avance sur Marseille (6e), corrigé 3-0 samedi à Nice.

A quatre points derrière, on retrouve Rennes (7e), victorieux 3-1 à Metz (9e) samedi, et Montpellier (8e), tombeur 3-1 de Bordeaux dimanche: malgré l'ouverture du score du Sud-Coréen Hwang Ui-jo (28e), Junior Sambia (35e), Gaëtan Laborde (58e) et Stephy Mavididi (69e) ont permis aux Héraultais de renverser les Girondins.

Quant au SCO Angers (10e), il n'a pu faire mieux qu'un nul sans but à Brest (0-0).

Laurienté frustre les Nantais

Le FC Nantes a cru sortir la tête de l'eau dimanche contre Lorient en menant longtemps 1-0 après le but précoce de Randal Kolo Muani (3e), homme en forme des Canaris, retenu la semaine prochaine pour l'Euro Espoirs en Hongrie avec les Bleuets.

Mais un incroyable coup franc lointain d'Armand Laurienté (87e), lui aussi très en vue ces dernières semaines, a scellé un nul in extremis (1-1).

Statu quo donc dans ce duel crucial pour le maintien, ce qui profite à Nîmes qui sort de la zone de relégation.

De son côté, la lanterne rouge Dijon semble ne plus croire à la survie. L'équipe bourguignonne a concédé contre Reims (1-0) sa dixième défaite d'affilée en L1, sur un but de Boulaye Dia (50e), qui n'avait plus marqué en championnat depuis début janvier.