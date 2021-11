Normandie. Confinement et couvre-feu : les deux attestations actualisées disponibles

Après la confusion autour des attestations "trop complexes" divulguées par le gouvernement, les nouvelles attestations ont été publiées dans la soirée du samedi 20 mars. Elles concernent les déplacements après 19 heures et jusqu'à 6 heures du matin dans tout le pays et les déplacements, en journée, de plus de 10 km dans les seize départements reconfinés, dont la Seine-Maritime et l'Eure.

L'attestation de déplacement dérogatoire après 19 heures est obligatoire.

Pour sortir en journée dans un rayon de 10 km autour de chez soi, l'attestation de déplacement n'est pas nécessaire. Seul un justificatif de domicile suffit.

Pierre-André Durand, le préfet de Normandie et de Seine-Maritime a apporté quelques précisions concernant les déplacements hors département sans limite de distance. Ils sont possibles dans le cadre de l'activité professionnelle, passage d'un concours, consultations médicales, motif familial impérieux, déménagement, achat de produits de première nécessité… Tout le détail est à retrouver sur le site de la préfecture.

Les deux attestations sont à télécharger sur le site : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager