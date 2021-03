Confinement. En journée, plus besoin d'attestation de sortie dans un rayon de 10 km

La nouvelle attestation de déplacement dérogatoire, avec ses 15 motifs de sortie et ses deux pages, a suscité la polémique, samedi 20 mars, alors que le reconfinement entre en vigueur dans seize départements, dont la Seine-Maritime et l'Eure. Après cette matinée de cafouillage, le gouvernement a finalement annoncé dans l'après-midi que le document n'est plus nécessaire dans certains cas : "à compter de ce jour, pour tout déplacement dans un rayon de 10 kilomètres autour de son domicile entre 6 heures et 19 heures, il ne sera plus obligatoire de produire une attestation et donc de justifier du motif de son déplacement. En cas de contrôle, il sera demandé de produire un simple justificatif de domicile", indique Matignon dans un communiqué. Une pièce d'identité qui présente votre adresse peut donc suffire.

Attention, l'attestation et la justification du motif du déplacement demeurent requises pour les déplacements de plus de 10 kilomètres (soit au sein du département, soit pour des déplacements interrégionaux), ainsi que de 19 heures à 6 heures.

Deux modèles d'attestations seront publiés dans les prochaines heures sur le site du ministère de l'Intérieur :

- l'attestation applicable le soir et la nuit (entre 19 heures le soir et 6 heures du matin) sur tout le territoire national, au titre du couvre-feu ;

- l'attestation applicable en journée (entre 6 heures du matin et 19 heures le soir) dans les seuls 16 départements soumis à des mesures renforcées.