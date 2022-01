Des résidences Séniors sur mesure

Aujourd’hui, il existe environ 200 résidences séniors sans ou avec services. Elles sont une alternative aux maisons de retraite. Généralement, "ce sont des femmes, seules, qui ont entre 65 et 80 ans", constate Patricia Mieusement, directrice de l’agence Nacarat en charge du programme "les Patios d’Or", à Bihorel. "A partir du moment où le résident n’est plus valide, il faut changer de type d’hébergement".

Des seniors, encore en activité, anticipent en achetant ce type de logement pour le louer avant d’y habiter eux-mêmes. Parfois, ce sont les enfants qui investissent pour leurs parents. Attention, il existe les résidences seniors sans service (ou service à la demande) et avec services. Dans l’un et l’autre cas, comptez environ de 600 à 1.500€ de loyer. Enfin, "faites très attention aux charges fixes ainsi qu’au gestionnaire de la résidence", met en garde Patricia Mieusement. Mieux vaut des promoteurs spécialisés en la matière.

Ils partagent les mêmes intérêts

Appartements et maisons sont sécurisés et adaptés aux besoins des personnes âgées. Dans le cas des résidences séniors (sans service), le résident, quoiqu’indépendant, peut s’appuyer sur le régisseur en cas de besoin (problème de santé, livraison de plateaux repas, assistance ménage ou courses, etc.) Il est également en charge de l’animation du club-house.

"Les résidants partagent les mêmes intérêts. Ils prennent le thé ensemble, peuvent organiser des tournois de bridge, des thés dansants, des excursions et demander au régisseur de louer un minibus". De bons moments conviviaux en perspective…