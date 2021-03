Seine-Maritime. Confinement : le soulagement des coiffeurs qui resteront ouverts

"La coiffure fait partie des bonnes choses de la vie." Bigoudis sur la tête, cette cliente du salon Tête à tête, au Havre, est heureuse : les coiffeurs ne fermeront pas pendant le troisième confinement, qui démarre samedi 20 mars en Seine-Maritime. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, et un décret doit venir la confirmer dans les prochaines heures. "On est très heureux", réagit Ludovic Bana, le gérant, "peut-être qu'il y aura de nouvelles jauges de sécurité... On attend de voir."

Vers un nouveau protocole sanitaire ?

Barbara Lépine, qui tient Alexandre Coiffure, attend elle aussi des précisions sur ce énième "protocole sanitaire particulier" évoqué par le ministre. L'autorisation d'ouverture lui semble logique : "on ne comprenait pas pourquoi on nous demandait de fermer, notre protocole est très respecté. Ici, nous sommes quinze à travailler et il n'y a eu aucun cas de Covid-19". En attendant d'en savoir plus, la coiffeuse et son équipe vont continuer de répondre aux nombreux coups de téléphone des clients. "Ça n'arrête pas, depuis ce matin !"