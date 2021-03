Orne. Mauvais chiffres de la Covid-19 : le département doit-il être reconfiné ?

Depuis jeudi 18 mars, le département de l'Orne est en "noir" sur la carte de France de la Covid-19, mais pas reconfiné. Les autres départements normands de l'Eure et de la Seine-Maritime, comme les 14 autres départements d'Île-de-France ou des Hauts-de-France, n'ont, quant à eux, pas échappé au reconfinement. La question est plus que jamais d'actualité : le département de l'Orne va-t-il être reconfiné à son tour ?

Au vu de l'évolution imprévisible de la crise sanitaire, il est difficile de répondre à la question. tout d'abord, comment s'explique le passage de l'Orne en noir sur la carte Covid ? La réponse, c'est bien sûr parce que son taux d'incidence a subitement grimpé vendredi 19 mars. À 264 cas de Covid pour 100 000 habitants, le taux d'incidence, la semaine précédente, oscillait autour de 180. Mais il faut faire attention aux chiffres : si on regarde en détail, tout le territoire départemental est bien en dessous de ce taux, qui gonfle seulement en raison du très gros cluster qui est très localisé, uniquement sur le secteur de la Communauté de Communes du Pays de L'Aigle, où vendredi 19 mars, son taux était de 503 cas pour 100 000 habitants.

S'il fallait reconfiner, faudrait-il que ce ne soit que sur le territoire de L'Aigle ? Peut-être est-ce possible en l'adossant à l'Eure qui est déjà en train de subir son 3e confinement. Mais bien des départements qui en sont à ce nouveau confinement ont eux aussi des secteurs, généralement très ruraux, ou le taux d'incidence reste faible. Les décisions de confinement sont conséquentes. Les autorités publiques ne peuvent prendre de telles mesures au niveau local sans avoir un avis du gouvernement. Une chose que confirme par ailleurs le sous-préfet de L'Aigle-Mortagne, "la décision viendra d'en haut".

La décision est sans doute très compliquée à prendre, d'autant plus que le taux d'incidence n'est pas le seul critère à prendre en compte : le nombre d'hospitalisations ainsi que celui des mises sous réanimation, par exemple, reste stable à l'échelle du département de l'Orne. Et puis, l'aspect psychologique n'est pas à négliger. Mais difficile pour un habitant, et plus encore pour un commerçant, de Domfort ou d'Argentan de se voir infliger des restrictions tandis que les chiffres liés au Covid-19 sont très faibles au niveau local. L'évolution de la situation se fait doucement, et chaque jour les chiffres sont scrupuleusement étudiés. Un moyen, peut-être, pour le gouvernement d'y voir un peu plus clair. Mais la prochaine élocution du Premier ministre Jean Castex, ne se fera sûrement pas attendre bien longtemps.