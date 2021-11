Vos questions, nos réponses. Les écoles sont-elles ouvertes pendant ce reconfinement ?

Comme lors du deuxième confinement de 2020, les écoles restent ouvertes. "Les écoles maternelles, élémentaires et les collèges sont concernés", a expliqué Jean Castex, le Premier ministre. "Les lycées fonctionneront quant à eux en demi-jauge. Les universités restent ouvertes. Pour tenir compte des besoins des élèves, nous assouplirons […] les conditions dans lesquelles l'activité sportive des mineurs pourra être pratiquée : l'éducation physique et sportive, sur le temps scolaire, pourra reprendre normalement et les activités sportives extrascolaires en plein air des mineurs seront maintenues", a dit le chef du gouvernement.

